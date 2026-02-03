Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Unfall behindert morgendlichen Berufsverkehr

Gegen 05.50 Uhr ereignete sich am Dienstagmorgen (03.02.2026) in Enzweihingen ein Unfall, der den morgendlichen Berufsverkehr in Fahrtrichtung Stuttgart behinderte. Eine 56 Jahre alte Hyundai-Lenkerin wollte von der Karl-Blessing-Straße nach rechts auf die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Stuttgart abbiegen. Zeitgleich war ein 67 Jahre alter Mercedes-Lenker auf der B 10 in diese Richtung unterwegs. Dieser hatte gemäß derzeitigen Erkenntnissen den Blinker nach rechts gesetzt, da er in die Vaihinger Straße abbiegen wollte. Die 56-Jährige ging jedoch wohl davon aus, dass der Mercedes-Lenker in die Karl-Blessing-Straße abbiegen werde und bog ihrerseits auf die B 10 ein. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die B 10 musste während der Unfallaufnahme und den Abschlepparbeiten bis gegen 07.00 Uhr in Richtung Stuttgart gesperrt werden.

