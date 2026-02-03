PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weitere Festnahmen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz u.a.

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich bereits seit dem 09.01.2026 ein 25-Jähriger wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie des Handels mit Kokain in nicht geringen Mengen in Untersuchungshaft befindet, folgten am Dienstag, den 27.01.2026 Maßnahmen gegen mutmaßliche Mittäter. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6202271)

Umfangreiche Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten zum Vollzug gleich mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse, unter anderem in Ludwigsburg, Markgröningen und Böblingen sowie in Stuttgart, Tübingen und im Rems-Murr-Kreis am 27.01.2026. Dabei waren Kräfte der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Aalen, Reutlingen und Stuttgart sowie Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz involviert.

Im Zuge der Durchsuchungen konnten unter anderem Waffenmagazine sowie Hieb- und Stichwaffen, 275 g Kokain, 1,5 kg Marihuana sowie diverse verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld beschlagnahmt werden.

Vier Tatverdächtige im Alter von 27, 44, 25 und 54 Jahren wurden am 27.01.2026 einem Haftrichter am AG Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle unter anderem wegen des dringenden Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und wies die vier Männer in Justizvollzugsanstalten ein. Zwei von ihnen sind deutsch, die zwei weiteren gambische Staatsangehörige.

Die Tatverdächtigen sollen unter anderem als Verkäufer und Kuriere von Betäubungsmitteln für den 25-Jährigen tätig geworden sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

