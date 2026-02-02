PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8
Rutesheim: Unbekannter verliert Ladung - zwei Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker verlor am Samstag (31.01.2026), gegen 21.50 Uhr einen Reifen, als er auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim unterwegs war. Ein Ford-Lenker sowie ein VW-Lenker konnten dem Reifen nicht mehr ausweichen und fuhren darüber. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Reifen dürfte es sich um einen Teil der Ladung des unbekannten Fahrzeugs gehandelt haben.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

