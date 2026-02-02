PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: Fahrzeug auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (01.02.2026) zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die Fahrerscheibe eines Skoda ein, der auf einem Wanderparkplatz am Wunnensteinberg in Winzerhausen geparkt stand. Aus dem Fahrzeug entwendete der Unbekannte eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:36

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkaufsstand auf Pausenhof aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen mutmaßlich von Samstag (31.01.2026) auf Sonntag (01.02.2026) einen Verkaufsstand auf einem Schulgelände in der Friedrichstraße in Vaihingen an der Enz auf. Mit einem noch unbekannten Gegenstand hebelten die Täter die Türe zum Verkaufsstand auf und gelangten anschließen in das Innere des Häuschens. Hier ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:34

    POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Herrenberg nach einer Unfallflucht am Samstag (31.01.2026) zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr in der Heilbergstraße in Oberjettingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte die Beifahrerseite eines Audi, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellt war, und machte sich anschließend davon. Der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:34

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatzgelände in der Weidengasse

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag (31.01.2026) zwischen 13:35 Uhr und 13:45 einen auf einem Parkplatzgelände eines Discountermarktes in der Weidengasse in Freiberg am Neckar geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher unerlaubt davon. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren