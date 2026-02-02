Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: Fahrzeug auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (01.02.2026) zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die Fahrerscheibe eines Skoda ein, der auf einem Wanderparkplatz am Wunnensteinberg in Winzerhausen geparkt stand. Aus dem Fahrzeug entwendete der Unbekannte eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell