POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatzgelände in der Weidengasse

Ludwigsburg (ots) - Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Sonntag (01.02.2026) gegen 21:05 Uhr in die Marktstraße nach Ditzingen aus, nachdem im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses ein Brand gemeldet wurde. Aus noch unbekannter Ursache hatte sich in dem Haus beim Kochen ein Brand entwickelt, der sich auf die gesamte Küche ausbreitet. Die alarmierten Wehrkräfte konnten den Brand ...

mehr