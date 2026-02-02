PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatzgelände in der Weidengasse

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag (31.01.2026) zwischen 13:35 Uhr und 13:45 einen auf einem Parkplatzgelände eines Discountermarktes in der Weidengasse in Freiberg am Neckar geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher unerlaubt davon. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

