FW Mainz: Feuerwehr Mainz vorbereitet - keine größeren Probleme durch die besondere Wetterlage

Im Vorfeld auf die Unwetterwarnungen zum 12.01.2026 beschäftigte sich die Feuerwehr Mainz intensiv mit der Wetterlage und möglichen Einsatzszenarien. Durch den engen Austausch mit anderen Ämtern, Behörden und der Landkreise konnten mögliche Auswirkungen für das Stadtgebiet und den Leitstellenbereich frühzeitig erkannt werden.

Die Besonderheit der bevorstehenden Wetterentwicklung und die möglichen Auswirkungen, welche in den Prognosen des Deutschen Wetterdienst vorhergesagt wurden, hätten ein nicht unerhebliches Gefahrenpotenzial zur Folge gehabt.

Durch die Feuerwehr Mainz wurden in erster Linie Einsatzkräfte informiert und für die möglichen Gefahren sensibilisiert. Neben dem diensthabenden Personal wurden auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und dienstfreie Kräfte informiert. Weiterhin wurde das Personal in der Leitstelle um zwei Disponenten erhöht, um Bedarfsfall auf das erhöhte Anrufer aufkommen reagieren zu können.

Einige Fahrzeuge und Teile der Ausrüstung auf den Feuerwachen wurden vorsorglich an die Wetterlage angepasst und es wurden zum Beispiel Schneeketten aufgezogen, um im Einsatzfall flexibel und schnell reagieren zu können.

Die Feuerwehr Mainz zieht ein positives Fazit aus den vorbereitenden Maßnahmen. Durch die frühzeitige Information und das engmaschige Beobachten der Wetterentwicklungen, gemeinsam mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz, konnte zu jeder Zeit angemessen reagiert werden. Aus der Leistelle heraus war ein leichter, witterungsbedingter Anstieg der medizinischen Einsätze zu beobachten. Alle Einsätze konnten durch das diensthabende Personal im regulären Umfang abgearbeitet werden.

