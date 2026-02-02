Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Küchenbrand in der Ditzinger Ortsmitte

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Sonntag (01.02.2026) gegen 21:05 Uhr in die Marktstraße nach Ditzingen aus, nachdem im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses ein Brand gemeldet wurde. Aus noch unbekannter Ursache hatte sich in dem Haus beim Kochen ein Brand entwickelt, der sich auf die gesamte Küche ausbreitet. Die alarmierten Wehrkräfte konnten den Brand rasch löschen. Mehrere Personen hatten ihre Wohnungen bereits verlassen, die restlichen Hausbewohner wurden durch die Wehrkräfte in Sicherheit gebracht. Drei Bewohner des Gebäudekomplexes konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren, vier Appartements sind vorübergehend unbewohnbar, die Bewohner kamen in einer Ersatzunterkunft unter. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell