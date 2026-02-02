Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 47-Jähriger überrascht Einbrecher

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (31.01.2026) fahndeten mehrere Streifenwagenbesatzungen unterstützt von einem Polizeihubschrauber nach einem in der Straße "In der Halde" in Sindelfingen geflüchteten Einbrecher. Kurz nach 19.00 Uhr hatte der heimkehrende Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus den unbekannten Täter überrascht. Dieser ergriff in der Folge die Flucht durch das Fenster, das er vermutlich nur kurze Zeit davon aufgehebelt hatte, um in die Wohnung einzusteigen. Aufgrund seiner Entdeckung dürfte der Täter keine Beute gemacht haben. Die Fahndung ergab keine Hinweise auf den Geflüchteten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

