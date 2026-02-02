PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (31.01.2026) zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Wilhelmine-Reichard-Weg in Böblingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 06:53

    POL-LB: Pleidelsheim: Verkehrsunfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (30.01.2026) kam es gegen 13:55 Uhr in der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 63-jährige Fahrzeuglenkerin eines BMW befuhr die Schillerstraße aus Richtung Marbacher Straße (L1125) kommend und touchierte einen bislang unbekannten Pkw, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle und meldete den Unfall ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 06:37

    POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (31.01.2026) beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge einen Unfall während eines Parkvorgangs in der Rathausgarage, die an der Mathildenstraße gelegen ist. Der Unfall ereignete sich zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr. Dabei touchierte ein weißer Toyota einen geparkten VW UP. Der Zeuge meldete den Vorfall dem diensthabenden Parkwächter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der besagte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren