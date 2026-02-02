Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (31.01.2026) zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Wilhelmine-Reichard-Weg in Böblingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

