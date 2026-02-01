PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (31.01.2026) beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge einen Unfall während eines Parkvorgangs in der Rathausgarage, die an der Mathildenstraße gelegen ist. Der Unfall ereignete sich zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr. Dabei touchierte ein weißer Toyota einen geparkten VW UP. Der Zeuge meldete den Vorfall dem diensthabenden Parkwächter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der besagte Zeuge sowie etwaige weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

