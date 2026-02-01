Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Böblingen (BAB 81 AS BB-Hulb - AS BB/Sindelfingen): Folgeunfälle durch Unfallflucht auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund des Fehlverhaltens eines Unfallverursachers kam es auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen/Sindelfingen zu mehreren Folgeunfällen mit Sachschäden. Der 37-jährige Fahrer eines Pkw Toyota Corolla war am Samstag (31.01.2026) gegen 06:45 Uhr beim Auffahren auf die Autobahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit mehreren Warnbaken am linken Fahrbahnrand kollidiert, sodass diese umherflogen und ein Trümmerfeld auf der Straße hinterließen. Durch den Zusammenstoß verlor er hierbei auch sein Kennzeichen an der Unfallstelle. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder eine Absicherung zu veranlassen. Aufgrund dessen fuhren letztendlich drei weitere Fahrzeuge über die nicht abgesicherten Gegenstände auf der Fahrbahn und wurden beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Erst ungefähr eine Stunde danach meldete sich der Verursacher schließlich bei der Polizei und berichtete von seiner Kollision mit den Verkehrszeichen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

