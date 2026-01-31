Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag den 30.01 kam es gegen 19:15 Uhr in der Neckaraue in Remseck am Neckar zu einem Verkehrsunfall bei welchem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt entfernte.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher bog von einem Supermarktparkplatz nach links auf die Straße Neckaraue ab und kollidierte hierbei mit einem auf der Neckaraue fahrenden Honda Prelude. Anschließend entfernte sich der Verursacher in Richtung der Heilbronner Straße. Durch den Unfall wurde der 86-Jährige Fahrer des Hondas leicht verletzt. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro, das Fahrzeug blieb fahrbereit.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07154 13130 oder per Mail (Kornwestheim.Prev@Polizei.bwl.de) an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden.

