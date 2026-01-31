PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag den 30.01 kam es gegen 19:15 Uhr in der Neckaraue in Remseck am Neckar zu einem Verkehrsunfall bei welchem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt entfernte.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher bog von einem Supermarktparkplatz nach links auf die Straße Neckaraue ab und kollidierte hierbei mit einem auf der Neckaraue fahrenden Honda Prelude. Anschließend entfernte sich der Verursacher in Richtung der Heilbronner Straße. Durch den Unfall wurde der 86-Jährige Fahrer des Hondas leicht verletzt. Am Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro, das Fahrzeug blieb fahrbereit.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07154 13130 oder per Mail (Kornwestheim.Prev@Polizei.bwl.de) an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:53

    POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradkontrolle in der Friedrich-Ebert-Straße

    Ludwigsburg (ots) - Buchstäblich Licht ins Dunkel bringen wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg am Donnerstagmorgen (29.01.2026) in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg. Im Rahmen einer Fahrradkontrolle wurden dort zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr Fahrradfahrende angehalten, die ohne geeignete Beleuchtung zwischen der Oststadt und der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:54

    POL-LB: Großbottwar: Hund rennt auf Fahrbahn - Auffahrunfall

    Ludwigsburg (ots) - Ein 50 Jahre alter Ford-Lenker fuhr am Donnerstag (29.01.2026) gegen 14.20 Uhr die Bundesstraße 328 bei Großbottwar in Richtung Backnang entlang. Auf einem Fußweg neben der Fahrbahn lief eine 40-Jährige mit ihrem nicht angeleinten Hund, der unvermittelt auf die B328 rannte. Der 50-Jährige machte eine Gefahrenbremsung, um eine Kollision mit dem Hund zu verhindern. Ein hinter ihm fahrender 21 Jahre ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:35

    POL-LB: Remseck am Neckar: 250.000 Euro Sachschaden nach Brand

    Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Donnerstag (29.01.2026) in die Christofstraße in Remseck am Neckar - Aldingen aus, nachdem dort gegen 21.10 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts war ein Haustechnikraum in Vollbrand geraten. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 250.000 Euro belaufen. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren