Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Hund rennt auf Fahrbahn - Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein 50 Jahre alter Ford-Lenker fuhr am Donnerstag (29.01.2026) gegen 14.20 Uhr die Bundesstraße 328 bei Großbottwar in Richtung Backnang entlang. Auf einem Fußweg neben der Fahrbahn lief eine 40-Jährige mit ihrem nicht angeleinten Hund, der unvermittelt auf die B328 rannte.

Der 50-Jährige machte eine Gefahrenbremsung, um eine Kollision mit dem Hund zu verhindern. Ein hinter ihm fahrender 21 Jahre alter Peugeot-Lenker bremste seinerseits und wich nach links aus, konnte einen Zusammenstoß mit dem Ford jedoch nicht mehr verhindern. Sowohl der Fahrer des Ford als auch sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Hund rannte unterdessen davon, fand aber später allein den Weg zurück nach Hause. Er blieb unverletzt.

