PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum-Schobüll: Raub auf Tankstelle - ein Tatverdächtiger wurde ermittelt (Folgemeldung)

Husum-Schobüll (ots)

Bereits am Samstagmorgen, 10.01.2026, kam es zu einem Raubüberfall auf die Star-Tankstelle in der Nordseestraße in Schobüll. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und weitergehenden Ermittlungen konnte nun einer der beiden Tatverdächtigen ermittelt werden.

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einem 15-jährigen Deutschen aus Husum. Nach Erhärtung der Tatbeteiligung wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Jugendlichen durch das Amtsgericht Flensburg erlassen.

Bei der Durchsuchung konnte neben der Tatbekleidung auch die Tatwaffe gefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Husum nach dem zweiten Täter und dem Stehlgut dauern an . Dieser wurde wie folgt beschrieben: Täter 2:

   - dunkle Jacke
   - helle Hose
   - schwarzer Rucksack mit hellblauen Akzenten
   - schwarze Maske und schwarze Handschuhe

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum zweiten Tatbeteiligten oder dem Verbleib des Stehlguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841 / 830-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:14

    POL-FL: Steinbergkirche: Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

    Steinbergkirche (ots) - Am Mittwochnachmittag, 21.01.2026, gegen 14:00 Uhr kam es auf der Straße Holmlück in Steinbergkirche zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 69-jähriger Fahrradfahrer verstirbt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Straße Holmlück in Richtung Westerholmer Straße. Kurz vor der dortigen Einmündung stürzte der 69-Jährige aus bislang ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:09

    POL-FL: Tarp: Schussabgabe nach Streit auf Discounterparkplatz

    Tarp (ots) - Am Samstagabend, 17.01.2026, kam es gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dorfstraße in Tarp zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten die beiden sich bekannten Männer unvermittelt in einen Streit. Der Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte im privaten Umfeld der Beteiligten liegen. Im Verlauf des Streits soll ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:57

    POL-FL: Alt Duvenstedt / A7: Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

    Alt Duvenstedt / A7 (ots) - Am späten Montagabend, 19.01.2026, kam es gegen 22:15 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Hyundai den Hauptfahrstreifen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren