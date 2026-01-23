Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum-Schobüll: Raub auf Tankstelle - ein Tatverdächtiger wurde ermittelt (Folgemeldung)

Husum-Schobüll (ots)

Bereits am Samstagmorgen, 10.01.2026, kam es zu einem Raubüberfall auf die Star-Tankstelle in der Nordseestraße in Schobüll. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und weitergehenden Ermittlungen konnte nun einer der beiden Tatverdächtigen ermittelt werden.

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einem 15-jährigen Deutschen aus Husum. Nach Erhärtung der Tatbeteiligung wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Jugendlichen durch das Amtsgericht Flensburg erlassen.

Bei der Durchsuchung konnte neben der Tatbekleidung auch die Tatwaffe gefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Husum nach dem zweiten Täter und dem Stehlgut dauern an . Dieser wurde wie folgt beschrieben: Täter 2:

- dunkle Jacke - helle Hose - schwarzer Rucksack mit hellblauen Akzenten - schwarze Maske und schwarze Handschuhe

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum zweiten Tatbeteiligten oder dem Verbleib des Stehlguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841 / 830-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell