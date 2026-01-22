Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinbergkirche: Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Steinbergkirche (ots)

Am Mittwochnachmittag, 21.01.2026, gegen 14:00 Uhr kam es auf der Straße Holmlück in Steinbergkirche zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 69-jähriger Fahrradfahrer verstirbt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Straße Holmlück in Richtung Westerholmer Straße. Kurz vor der dortigen Einmündung stürzte der 69-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich alleinbeteiligt.

Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen zu, denen er kurze Zeit später im Krankenhaus erlag.

Die Polizeistation Steinbergkirche hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04632-8761680 oder per E-Mail an steinbergkirche.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell