PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Steinbergkirche: Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Steinbergkirche (ots)

Am Mittwochnachmittag, 21.01.2026, gegen 14:00 Uhr kam es auf der Straße Holmlück in Steinbergkirche zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 69-jähriger Fahrradfahrer verstirbt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Straße Holmlück in Richtung Westerholmer Straße. Kurz vor der dortigen Einmündung stürzte der 69-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich alleinbeteiligt.

Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen zu, denen er kurze Zeit später im Krankenhaus erlag.

Die Polizeistation Steinbergkirche hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04632-8761680 oder per E-Mail an steinbergkirche.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:09

    POL-FL: Tarp: Schussabgabe nach Streit auf Discounterparkplatz

    Tarp (ots) - Am Samstagabend, 17.01.2026, kam es gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dorfstraße in Tarp zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten die beiden sich bekannten Männer unvermittelt in einen Streit. Der Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte im privaten Umfeld der Beteiligten liegen. Im Verlauf des Streits soll ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:57

    POL-FL: Alt Duvenstedt / A7: Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

    Alt Duvenstedt / A7 (ots) - Am späten Montagabend, 19.01.2026, kam es gegen 22:15 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Hyundai den Hauptfahrstreifen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren