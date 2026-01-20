PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Alt Duvenstedt
A7: Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Alt Duvenstedt / A7 (ots)

Am späten Montagabend, 19.01.2026, kam es gegen 22:15 Uhr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Hyundai den Hauptfahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. In der Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde der 69-jährige deutsche Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Pkw-Fahrers. Eine eingesetzte Streife führte daraufhin im Krankenhaus eine Überprüfung durch. Dabei wurde bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süden aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

