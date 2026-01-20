PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tarp: Schussabgabe nach Streit auf Discounterparkplatz

Tarp (ots)

Am Samstagabend, 17.01.2026, kam es gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dorfstraße in Tarp zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten die beiden sich bekannten Männer unvermittelt in einen Streit. Der Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte im privaten Umfeld der Beteiligten liegen. Im Verlauf des Streits soll der 34-jährige Tatverdächtige eine Kurzwaffe gezogen und dem 37-jährigen deutschen Geschädigten ins Gesicht geschossen haben. Die Waffe war mit Schrotmunition geladen. Trotz der schweren Gesichtsverletzungen entfernten sich sowohl der Geschädigte als auch der Tatverdächtige vom Tatort.

Erst am Sonntagabend suchte der Geschädigte ein Krankenhaus auf. Dort wurden erhebliche Gesichtsverletzungen festgestellt, woraufhin die Polizei hinzugezogen und der Sachverhalt aufgenommen wurde.

Infolge der anschließenden Ermittlungen wurde der 34-jährige deutsche Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte mangels Haftgründen wieder entlassen.

Die Tatwaffe konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen des K1 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg wegen des Verdachts des versuchten Totschlags bzw. der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Zeugen, die die Situation auf dem Parkplatz mitbekommen oder beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

