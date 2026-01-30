Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradkontrolle in der Friedrich-Ebert-Straße

Ludwigsburg (ots)

Buchstäblich Licht ins Dunkel bringen wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg am Donnerstagmorgen (29.01.2026) in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg. Im Rahmen einer Fahrradkontrolle wurden dort zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr Fahrradfahrende angehalten, die ohne geeignete Beleuchtung zwischen der Oststadt und der Stadtmitte unterwegs waren. Immerhin 16 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren waren es, die ohne Licht am Fahrrad gestoppt wurden. Im Rahmen von verkehrserzieherischen Gesprächen erklärten die Kontrollkräfte allen Personen die Risiken, die durch das Fahren ohne Licht bei Dunkelheit entstehen - für die jeweiligen Fahrradfahrenden selbst, aber auch für andere Verkehrsteilnehmende. Die Polizei wird während der dunklen Jahreszeit weiterhin solche Kontrollen durchführen und baut auf die Einsicht aller Fahrradfahrenden, sich nur mit entsprechender Beleuchtung am Fahrrad im Straßenverkehr zu bewegen. Auch Eltern sollten darauf achten, dass sich die Fahrräder ihrer Kinder in einem entsprechend verkehrssicheren Zustand befinden.

Zur vorschriftsmäßigen Beleuchtung für Fahrräder gehören Frontscheinwerfer und Rücklichter sowie Reflektoren, die nach vorne, nach hinten sowie zur Seite gerichtet sind. Ob die Beleuchtung über Batterien oder einen Dynamo gespeist wird, ist dabei unerheblich. An den Rädern sind sowohl klassische orangefarbene Speichenreflektoren ("Katzenaugen") zugelassen, als auch retroreflektierende Streifen an den Felgen oder Speichenhülsen. Alle Elemente müssen funktionsfähig und gut sichtbar sein.

Weitere Informationen zum verkehrssicheren Fahrrad sind beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-8001 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp.praevention@polizei.bwl.de erhältlich.

