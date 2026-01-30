PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Einbrecher überrascht - Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

Am gestrigen Abend brach eine unbekannte männliche Person gegen 19:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Am Alten Friedhof ein.

Als die 29- jährige Bewohnerin ihre Wohnung betrat, stellte sie einen unbekannten Mann mit Taschenlampe in einem der Wohnräume fest. Dieser erblickte die Bewohnerin und flüchtete durch das Küchenfenster an der Gebäuderückseite in Richtung Raiffeisenweg. Dieses hatte der Tatverdächtige zuvor gewaltsam aufgebrochen um in die Wohnung zu gelangen.

Angaben zu möglichem Diebesgut können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die flüchtige Person wird beschrieben als männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, rundliches Gesicht, dunkle Jacke mit hellen Applikationen, dunkle Wollmütze.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur genannten Zeit gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260129-2000

