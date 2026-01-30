PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Ambulante Pflegeeinrichtung - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag 5:50 Uhr brach mindestens ein bislang unbekannter Täter in eine Pflegeeinrichtung an der Kirchstraße ein.

Der Unbekannte gelangte über eine Leiter zu einem Fenster im 1. Obergeschoss und drang über ein in Kippstellung stehendes Fenster in das Gebäude ein.

Hier hebelte er verschlossene Türen auf und durchsuchte mehrere Räume.

Ob der Unbekannte Beute machte, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Durch das Aufhebeln mehrerer verschlossener Türen entstand teils erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht auffällige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260129-0700

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 14:43

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Donnerstag, 05.02.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:18

    POL-WES: Moers - Einbrecher stehlen Goldschmuck aus Geschäft - Zeugensuche

    Moers (ots) - Unbekannte Personen sind heute Morgen gegen 04:40 Uhr in ein An- und Verkaufsgeschäft an der Friedrichstraße eingebrochen. Mit einen Gullideckel beschädigten sie die Fensterscheibe der Eingangstür und gelangten so in das Innere. Aus dem Schaufenster nahmen die Täter verschiedenen Goldschmuck mit. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:02

    POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Beteiligter und Zeugen gesucht

    Wesel (ots) - Am Mittwoch (28.01.) ereignete sich gegen 08:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Straße Breiter Weg. Eine 22- jährige Frau aus Rees, die die Straße in Richtung Trappstraße befuhr, touchierte beim Vorbeifahren einen rechts auf dem Parkstreifen abgestellten weißen Kombi-Pkw. Bevor die 22- Jährige sich vergewissern konnte, ob ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren