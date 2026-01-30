Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Ambulante Pflegeeinrichtung - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag 5:50 Uhr brach mindestens ein bislang unbekannter Täter in eine Pflegeeinrichtung an der Kirchstraße ein.

Der Unbekannte gelangte über eine Leiter zu einem Fenster im 1. Obergeschoss und drang über ein in Kippstellung stehendes Fenster in das Gebäude ein.

Hier hebelte er verschlossene Türen auf und durchsuchte mehrere Räume.

Ob der Unbekannte Beute machte, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Durch das Aufhebeln mehrerer verschlossener Türen entstand teils erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht auffällige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260129-0700

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell