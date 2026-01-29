PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Donnerstag, 05.02.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

