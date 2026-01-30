PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall auf der B58N

Wesel (ots)

Eine 38- jährige Rheinbergerin befuhr am 28.01.2026 gegen 08:05 Uhr die B58N von Alpen kommend in Richtung Wesel.

Im zweispurigen Bereich zwischen Xantener Straße und Weseler Straße beabsichtige sie einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw zu überholen. Hierzu wechselte sie auf den linken Fahrstreifen.

Bevor die 38- Jährige auf gleicher Höhe mit dem Lkw war, überholte sie auf dem rechten Fahrstreifen noch ein schwarzer Pkw (vermutlich ein SUV), scherte vor ihr ein und überholte seinerseits anschließend den Lkw. Die Rheinbergerin erschrak bei dem Fahrmanöver des schwarzen Pkw, schlingerte mit ihrem Pkw und stieß gegen die linksseitige Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden an ihrem Pkw. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet sowohl den Fahrer des überholten Lkw, als auch weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Pkw und Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281/ 107-0 zu melden.

EG/Ref. 260128-1021

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

