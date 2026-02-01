Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (30.01.2026) kam es gegen 13:55 Uhr in der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 63-jährige Fahrzeuglenkerin eines BMW befuhr die Schillerstraße aus Richtung Marbacher Straße (L1125) kommend und touchierte einen bislang unbekannten Pkw, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle und meldete den Unfall erst einen Tag später beim Polizeirevier in Marbach am Neckar. Durch die Kollision entstand am BMW ein Sachschaden von 2.000 Euro. Zu dem am Fahrbahnrand beschädigten Pkw konnte die Verursacherin keine näheren Angaben machen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sowie insbesondere der Fahrzeug- oder die Fahrzeugeigentümerin des besagten Pkw, der sichtbare Beschädigungen aufweisen dürfte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900 0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

