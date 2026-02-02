Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkaufsstand auf Pausenhof aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen mutmaßlich von Samstag (31.01.2026) auf Sonntag (01.02.2026) einen Verkaufsstand auf einem Schulgelände in der Friedrichstraße in Vaihingen an der Enz auf. Mit einem noch unbekannten Gegenstand hebelten die Täter die Türe zum Verkaufsstand auf und gelangten anschließen in das Innere des Häuschens. Hier entwendeten sie aus einem Kühlschrank sämtliche Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz.

