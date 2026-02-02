PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Herrenberg nach einer Unfallflucht am Samstag (31.01.2026) zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr in der Heilbergstraße in Oberjettingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte die Beifahrerseite eines Audi, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellt war, und machte sich anschließend davon. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugen wenden sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:34

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatzgelände in der Weidengasse

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag (31.01.2026) zwischen 13:35 Uhr und 13:45 einen auf einem Parkplatzgelände eines Discountermarktes in der Weidengasse in Freiberg am Neckar geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher unerlaubt davon. Das ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:33

    POL-LB: Ditzingen: Küchenbrand in der Ditzinger Ortsmitte

    Ludwigsburg (ots) - Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Sonntag (01.02.2026) gegen 21:05 Uhr in die Marktstraße nach Ditzingen aus, nachdem im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses ein Brand gemeldet wurde. Aus noch unbekannter Ursache hatte sich in dem Haus beim Kochen ein Brand entwickelt, der sich auf die gesamte Küche ausbreitet. Die alarmierten Wehrkräfte konnten den Brand ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:17

    POL-LB: Sindelfingen: 47-Jähriger überrascht Einbrecher

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (31.01.2026) fahndeten mehrere Streifenwagenbesatzungen unterstützt von einem Polizeihubschrauber nach einem in der Straße "In der Halde" in Sindelfingen geflüchteten Einbrecher. Kurz nach 19.00 Uhr hatte der heimkehrende Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus den unbekannten Täter überrascht. Dieser ergriff in der Folge die Flucht durch das Fenster, das er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren