Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Herrenberg nach einer Unfallflucht am Samstag (31.01.2026) zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr in der Heilbergstraße in Oberjettingen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte die Beifahrerseite eines Audi, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellt war, und machte sich anschließend davon. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugen wenden sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

