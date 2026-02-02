Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in der Triberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Sonntag (01.02.2026) zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Triberger Straße in Böblingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnungsinnere, wo sie Schmuck und Bargeld entwendeten.

Der Sachschaden an dem Fenster dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

