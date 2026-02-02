PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zu Unfallflucht mit schwerverletzter Person auf der Bundesstraße 10 gesucht - KORREKTUR zur Fluchtrichtung

Ludwigsburg (ots)

Bei der am 29.01.2026 um 11:12 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6206467) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Fahrer des mutmaßlich weißen Pkw der Marke Tesla war in Richtung Pforzheim unterwegs und leitete in diese Fahrtrichtung seinen Überholvorgang ein. Demnach flüchtete er nach dem Verkehrsunfall auch weiter in Richtung Pforzheim und nicht wie angegeben in Richtung Stuttgart. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

