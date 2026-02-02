Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Hausen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hebelten am Samstag (31.01.2026) zwischen 17.45 Uhr und 20.20 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses im Norden von Weil der Stadt - Hausen auf und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten die Einbrecher Räume sowie Mobiliar und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

