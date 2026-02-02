PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: 29-Jähriger beschädigt erst Gaststätte und zeigt dann den Hitlergruß

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmittag (01.02.2026) gegen 12.20 Uhr wurden mehrere Personen Zeugen, als ein 29-Jähriger in der Weilemer Straße in Magstadt "Heil Hitler" rief und den Hitlergruß zeigte. Zuvor hatte derselbe Tatverdächtige mehrere Fensterscheiben und die Eingangstür einer Gaststätte beschädigt bzw. eingeworfen. Der 29-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Da er sich außerdem auch ausländerfeindlich geäußert hatte, wird nun wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung gegen ihn ermittelt. Auslöser für sein Verhalten soll eine handgreifliche Auseinandersetzung in der Gaststätte in der Nacht zuvor gewesen sein, der er zum Opfer gefallen sei. Diesbezüglich ermittelt die Polizei wegen eines Körperverletzungsdelikt gegen mehrere noch unbekannte Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

