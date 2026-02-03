Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: nach Unfallflucht sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Montagmorgen (02.02.206) auf der Kreisstraße 1017 zwischen Rutesheim und Heimerdingen unterwegs waren. Eine 38 Jahre alte Skoda-Fahrerin befuhr die Strecke gegen 08.10 Uhr in Fahrtrichtung Heimerdingen. In einem Kurvenbereich kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen, der wohl gerade überholte und aufgrund dessen auf die Spur der 38-Jährigen geriet. Die Frau versuchte dem Unbekannten auszuweichen, kam von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Skoda war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt in Richtung Rutesheim fort. Der entstandene Sachschaden belief sich auf rund 4.250 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell