Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Rohbau

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alstätter Straße;

Tatzeit: zwischen 04.02.2026, 15.30 Uhr, und 05.02.2026, 08.30 Uhr;

In einen Rohbau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Alstätter Straße in Gronau. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zum Keller des Gebäudes. Sie entwendeten diverse Geräte und Werkzeuge, sowie Kabel im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

