Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus: Ausgewichen und Verkehrszeichen beschädigt

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Hamalandstraße/Raiffeisenstraße;

Unfallzeit: 05.02.2026, 08.00 Uhr;

Einem Pkw ausweichen musste am Donnerstagmorgen ein 39-jähriger Autofahrer in Ahaus. Er befuhr gegen 08.00 Uhr die Hamalandstraße in Richtung Wessum. Nach seinen Angaben sei aus der Raiffeisenstraße von rechts ein Pkw auf die Hamalandstraße abgebogen. Um eine Kollision zu verhindern, habe er nach rechts ausweichen müssen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell