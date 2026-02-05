Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Fleehook;

Tatzeit: zwischen 04.02.206, 17.00 Uhr, und 05.02.2026, 06.00 Uhr;

Sieben Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Auf der Straße Fleehook drangen die Einbrecher in ein Firmengelände zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein. Dort brachen die Unbekannten gewaltsam sieben Fahrzeuge auf und stahlen daraus Werkzeuge im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell