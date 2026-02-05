Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall weitergefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Meskesweide;

Unfallzeit: zwischen 03.02.2026, 18.30 Uhr, und 04.02.2026, 04.45 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Straße Meskesweide in Stadtlohn. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hatte er zuvor einen vor einem Wohnhaus abgestellten braunen Mazda angefahren und beschädigt. Es entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mo)

