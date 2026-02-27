Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit über 2,6 Promille auf Autobahn 49 unterwegs: Couragierte Zeugen stoppen gefährliche Trunkenheitsfahrt

Kassel (ots)

Autobahn 49 / Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis):

Mit mehr als 2,6 Promille war eine 62-jährige Autofahrerin am gestrigen Donnerstagabend auf der Autobahn 49 in Richtung Kassel unterwegs. Zwei couragierte Zeugen beendeten die gefährliche Fahrt schließlich auf einem Autobahnparkplatz bei Gudensberg, bevor jemand zu Schaden kam. Die Frau, welche ihren Angaben zufolge auf dem Weg von Rheinland-Pfalz nach Thüringen war, konnte festgenommen werden. Auf der Wache wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, außerdem stellte die Polizei ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Sie muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Gegen 23 Uhr waren die gemeinsam im Auto sitzenden Zeugen auf die andere Autofahrerin aufmerksam geworden, die zwischen den Anschlussstellen Fritzlar und Gudensberg mit ihrem Citroen starke Schlangenlinien fuhr und mehrfach den Fahrstreifen wechselte, ohne dabei Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. Bei einem der riskanten Fahrmanöver musste ein Lkw auf den Standstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Citroen zu verhindern. Ihre Beobachtungen schilderten die Zeugen über Notruf der Polizei, gaben fortwährend den Standort durch und folgten der offenbar berauschten Fahrerin weiter. Als diese auf den Autobahnparkplatz "Sonnenborn" fuhr und in einer Parkbucht hielt, nutzen die Zeugen die Chance und parkten sie kurzerhand ein. So konnten sie eine Weiterfahrt verhindern, bis wenig später eine hinzugeeilte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal eintraf. Wie die Beamten berichten, klappte der Atemalkoholtest erst nach zahlreichen Fehlversuchen, die auf die starke Alkoholisierung der 62-Jährigen zurückzuführen sein dürften. Die Ermittlungen dauern an.

