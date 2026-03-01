Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm- Eder- Kreis: Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Wabern

Kassel (ots)

Am 01.03.2026, gegen 21:40 Uhr, kam es zu einem Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Wabern- Unshausen. Wie die Beamten der Polizeistation Fritzlar und der Kriminalpolizei ermitteln konnten, betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld und Zigaretten. Dieses verpackte er anschließend in eine Tüte eines Lebensmitteldiscounters und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 175 - 180 cm groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blaue- grauer Sturmhaube, blau- rote Wintermütze. Er trug eine Sonnenbrille und sprach deutsch mit ausländischen Akzent. Über die Höhe des Raubgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Falls Bürger Hinweise zu der Person geben können, so werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Fritzlar unter 05622- 99660 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg/ Efze geführt.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

