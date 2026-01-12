Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gelmer - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Samstagabend (10.01.) ist es um 19:36 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Dyckburgstraße in Höhe Sudmühlenstraße gekommen Zwei Männer wurden von dem Hausbewohner erwischt und sind anschließend geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigten die beiden Unbekannten ein Fenster und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und flüchteten bei Eintreffen des Hausbewohners ohne Beute in Richtung Sudmühlenstraße.

Einer der beiden Männer sei etwa 1,75 Meter groß und habe eine dünne Statur. Zum Tatzeitpunkt habe er eine graue Jacke, einen Rucksack und eine Mütze getragen. Der Zweite sei etwa 1,65 Meter groß und habe eine kräftige Statur. Er habe zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke und ebenfalls einen Rucksack und eine Mütze getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den beiden Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell