Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher erbeuten Schmuck, Bargeld und Föhn: Zeugen in Lohfelden und Kassel-Brasselsberg gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel) und Kassel-Brasselsberg:

Schmuck, Bargeld und einen Föhn haben bislang unbekannte Täter bei zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Lohfelden-Ochshausen und im Kasseler Stadtteil Brasselsberg am zurückliegenden Wochenende erbeutet. Außerdem richteten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Die erste Tat ereignete sich am Freitagabend in Lohfelden-Ochshausen. Zwischen 17:50 und 19:50 Uhr begaben sich die bislang unbekannten Täter auf die Rückseite eines Wohnhauses in der Hauptstraße, zwischen der Rundstraße und der Karlsbader Straße. Auf brachiale Weise brachen sie dort eine Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus, welches sie in der Folge vollständig durchsuchten. Mit ihrer Beute, bestehend aus Goldmünzen und Schmuck, gelangten sie durch eine weitere Terrassentür wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Der Einbruch in Kassel-Brasselsberg ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Sonntag, zwischen 01:20 und 01:50 Uhr in der Uhlenhorststraße, nahe der Wiederholdstraße. In dieser Zeit betraten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Badezimmerfenster das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses daraufhin nach Wertgegenständen. Mit Bargeld, Schmuck und einem Föhn der Marke "Dyson" gelang den Tätern auch in diesem Fall unerkannt die Flucht.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben oder anderweitig Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

