Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Firmenparkplatz - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Am Montag (09.02.2026) kam es auf dem Parkplatz einer größeren Firma für Klebstoffe in der Bottenbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Firmenmitarbeiter hatte seinen schwarzen VW Passat im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 15.30 Uhr in einer Parkbucht abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Lackschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein anderer Fahrzeugführer den Wagen beim Ein- oder Ausparken touchierte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Der Schaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

