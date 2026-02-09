Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich stark betrunkener Pkw-Fahrer auf Autobahn unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 17.50 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw mitgeteilt, dessen Fahrer in Schlangenlinien auf der Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Schweizer Grenze unterwegs sei. Vor dem Grenzübergang Weil am Rhein konnte der 43-jährige Fahrer des Pkws von der Polizei kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,4 Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell