Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 03.02.2026, gegen 21.35 Uhr befuhr laut Zeugenaussage der Fahrer eines Pizza-Bringdienstes den Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Technische Fakultät" in Freiburg.

Offenbar soll er mit stark überhöhter Geschwindigkeit zwei Rotlicht zeigende Ampeln mißachtet haben. Im Weiteren soll es zu einem Beihnaheunfall im Bereich des Rennwegs bekommen sein, bei dem ein Autofahrer und ein E-Scooterfahrer offenbar gefährdet wurden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben und Hinweise zum Fahrzeugführer geben können.

