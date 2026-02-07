Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Wohngebäude - Mehrfamilienhaus - eine leicht verletzte Person - Brandursache unklar - Wohnung nicht mehr bewohnbar - geringer Sachschaden.

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Schopfheim

Am 06.02.2026, gegen 18:40 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach ein Brand in einem Wohnanwesen im Wiesenweg in Schopfheim gemeldet.

Die eingesetzten Kräfte der örtlichen Feuerwehr konnten den Brand in einem Zimmer schnell unter Kontrolle bringen, so dass es nicht zu einer Ausweitung auf die restliche Wohnung oder weitere Wohnungen in dem Gebäude kam. Glücklicherweise konnten alle anwesenden Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der 59 - jährige Bewohner der betroffenen Wohnung musste vor Ort durch den Rettungsdienst betreut werden und kam mit Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in ein nahegelegenes Klinikum.

Der entstandene Sachschaden ist gering und dürfte im niedrigen 5-stelligen Bereich liegen. Aufgrund der entstandenen Menge Rauch und des Rußes ist die betroffene Wohnung derzeit unbewohnbar.

Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen übernommen.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell