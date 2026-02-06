PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Glottertal: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto verletzt"; hier: Verletzter Fußgänger nachträglich verstorben

Freiburg (ots)

Wie nachträglich mitgeteilt wurde, ist der 76-jährige Fußgänger, der bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am 29.01.2026 in Glottertal verletzt wurde, verstorben. Der nunmehr Verstorbene hatte sich zwischenzeitlich nicht mehr in stationärer Behandlung befunden.

Ob die Todesursache im Zusammenhang mit dem Unfallhergang vom 29.01.2026 steht, soll im Weiteren durch die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt werden.

ak

   -----------------------

Meldung vom 30.01.2026:

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger ist es am Donnerstagabend, 29.01.2026, gegen 18:40 Uhr in der Glottertäler Landstraße auf Höhe einer Tankstelle gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe ein 76-jähriger Fußgänger die Fahrbahn betreten um diese in nördliche Richtung zu überqueren. Dabei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit ein herannahendes Auto, welches in Richtung Westen fuhr. Die 27 Jahre alte Autofahrerin sei zu diesem Zeitpunkt wohl aufgrund der herrschenden Sichtverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen und erfasste den Fußgänger seitlich. Der Mann stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der 76-Jährige wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

