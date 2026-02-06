Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht vor dem Grenzübergang

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026, soll es gegen 05:30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Skoda gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 40-jährige Skoda-Fahrer die B34 von Waldshut kommend in Richtung Grenzübergang. Ein LKW, dessen Anhänger eine polnische Zulassung gehabt haben soll, kam von der Abbiegespur aus Tiengen und beabsichtigte ebenfalls in Richtung Grenzübergang zu fahren. Es kam zu Kollision, wodurch der Skoda beschädigt wurde. Es dürfte ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro entstanden sein. Der LKW setzte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

