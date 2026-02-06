PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht vor dem Grenzübergang

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026, soll es gegen 05:30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Skoda gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 40-jährige Skoda-Fahrer die B34 von Waldshut kommend in Richtung Grenzübergang. Ein LKW, dessen Anhänger eine polnische Zulassung gehabt haben soll, kam von der Abbiegespur aus Tiengen und beabsichtigte ebenfalls in Richtung Grenzübergang zu fahren. Es kam zu Kollision, wodurch der Skoda beschädigt wurde. Es dürfte ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro entstanden sein. Der LKW setzte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 12:55

    POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Spiegel beschädigt - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 04.02.2026, wurde im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr an einem weißen Mercedes, der auf einem Firmenparkplatz im Gewerbegebiet Gässle 1 geparkt war, beide Außenspiegel durch bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Der Sachschaden dürfte mindestens 1.000 Euro betragen. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:53

    POL-FR: Bad Säckingen: Kinder angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 03.02.2026, sollen gegen 07:00 Uhr in der Straße "Im Häflä" in Bad Säckingen zwei Kinder von einer bislang unbekannten SUV -Fahrerin angefahren und leicht verletzt worden sein. Wie erst nachträglich bekannt wurden, sollen die Kinder im Alter von acht und zehn Jahren auf dem Weg zur Schule gewesen sein, als sie die Straße "Im Häflä" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren