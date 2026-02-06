Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kinder angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.02.2026, sollen gegen 07:00 Uhr in der Straße "Im Häflä" in Bad Säckingen zwei Kinder von einer bislang unbekannten SUV -Fahrerin angefahren und leicht verletzt worden sein. Wie erst nachträglich bekannt wurden, sollen die Kinder im Alter von acht und zehn Jahren auf dem Weg zur Schule gewesen sein, als sie die Straße "Im Häflä" in Richtung Osten überqueren wollten. Ein schwarzer SUV soll von der Schaffhauser Straße von der Stadtmitte kommend eingebogen sein und die Kinder auf der Fußgängerfurt erfasst haben. Diese stürzten und verletzten sich leicht. Die Fahrerin, die ein Kleid und Schuhe mit hohen Absätzen getragen haben soll, habe lediglich nach dem Ort gefragt und sei im Anschluss ohne ihre Hilfe anzubieten, weitergefahren. Eine genauere Beschreibung zur Fahrerin liegt nicht vor. Beim Auto soll es sich um einen schwarzen SUV, möglicherweise ein Mercedes, gehandelt haben. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacherin geben können. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

