POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Spiegel beschädigt - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 04.02.2026, wurde im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr an einem weißen Mercedes, der auf einem Firmenparkplatz im Gewerbegebiet Gässle 1 geparkt war, beide Außenspiegel durch bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Der Sachschaden dürfte mindestens 1.000 Euro betragen. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell