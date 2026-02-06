POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto auf Parkplatz angefahren und geflüchtet- Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 05.02.2026, im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 15.00 Uhr wurde ein Toyota Yaris, der auf dem oberen Chilbiplatz nahe dem Schützenhaus geparkt war, beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen scheint der Schaden durch ein anderes Auto verursacht worden zu sein. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um ein lilafarbenes Auto gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
