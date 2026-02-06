Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026 wurde im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr in ein Wohnhaus im Haldenweg in Lenzkirch eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drang die unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln eines Küchenfensters in das Haus ein. Durch die Täter wurde ein Bargeldbetrag entwendet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651/9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können.

/Schrei

