Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unfall zwischen Linienbus und Auto endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026 ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Ühlingen-Birkendorf und Krenkingen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 81-jährige Skoda-Fahrerin auf einer Gefällstrecke aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem bergwärts entgegenkommenden Linienbus, der mit fünf Fahrgästen besetzt war. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Sowohl der Bus, wie auch der Skoda mussten abgeschleppt werden. Es dürfte ein Gesamtschaden von ungefähr 20.000 Euro entstanden sein.

