Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall auf der Bundesstraße 317 - vier Fahrzeuge beteiligt - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026, kurz nach 17.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, zwischen der Abzweigung "Entenbad" und dem "Hauinger Trog", zu einem Auffahrunfall, bei welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, ein 58-jähriger Pkw-Fahrer, ein 73-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 74-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 317 von Steinen kommend in Richtung Lörrach, als der Fahrer des Kleintransporters sowie die zwei hinter ihm fahrenden Pkws nach der Abzweigung "Entenbad" aufgrund eines Rückstaus stark abbremsen und halten mussten. Der 74-jährige Pkw-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw des 73-Jährigen auf. Der Pkw des 73-Jährigen wurde auf den Pkw des 58-Jährigen geschoben. Dessen Pkw wurde auf den Kleintransporter geschoben. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde eine Umleitung eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

